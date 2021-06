Erstmals seit 2014 : Kein Platz für die Werkself im DFB-Team

Bayers Innenverteidiger Jonathan Tah hat den Sprung in den EM-Kader nicht geschafft. Foto: dpa/Ina Fassbender

Leverkusen Bundestrainer Joachim Löw verzichtet für die anstehende EM auf Unterstützung aus Leverkusen. Bayers Sportdirektor Simon Rolfes ist zuversichtlich, dass das eine Ausnahme bleiben wird.

Wenn die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am Montag (20.45 Uhr/RTL) Lettland zur Generalprobe vor der Europameisterschaft in Düsseldorf empfängt, wird kein Profi aus Leverkusen dabei sein. Der scheidende Bundestrainer Joachim Löw hatte mit Blick auf seinen EM-Kader auf die Nominierung eines Fußballers aus den Reihen des Werksklubs verzichtet. „Es hat mich schon ein bisschen überrascht“, sagt Simon Rolfes auf Nachfrage unserer Redaktion. Vor allem bei Innenverteidiger Jonathan Tah hatte Bayers Sportdirektor mit einer Berufung gerechnet. „Er war jetzt lange dabei und eigentlich immer ein fester Bestandteil der Mannschaft.“

Ohne Leverkusener zu einem großen Turnier? In den vergangenen 30 Jahren kam das beim DFB vergleichsweise selten vor. Lediglich bei der WM 1990 in Italien, bei der EM 1996 in England und bei der WM 2014 in Brasilien stand kein Spieler der Rheinländer im Kader (siehe Info-Kasten). Kurios: Alle drei Turniere gewann Deutschland.

Info Das waren Leverkusens Turnier-Teilnehmer EM 2020 – WM 2018 Julian Brandt EM 2016 Bernd Leno, Jonathan Tah WM 2014 – EM 2012 Lars Bender, André Schürrle WM 2010 Stefan Kießling EM 2008 René Adler, Simon Rolfes WM 2006 Bernd Schneider EM 2004 Jens Nowotny, Bernd Schneider WM 2002 Hans Jörg Butt, Carsten Ramelow, Michael Ballack, Bernd Schneider, Oliver Neuville EM 2000 Jens Nowotny, Carsten Ramelow, Michael Ballack, Ulf Kirsten, Paulo Rink WM 1998 Ulf Kirsten EM 1996 – WM 1994 Ulf Kirsten, Rudi Völler EM 1992 Christian Wörns, Andreas Thom WM 1990 –

Neben Tah, der zuletzt beim 0:6-Debakel in Spanien im vergangenen November für den DFB auf dem Rasen stand, galten vor allem die Mittelfeldspieler Nadiem Amiri und Florian Wirtz als mögliche Kandidaten für das 26-köpfige Aufgebot für die am Freitag (21 Uhr) mit dem Spiel zwischen der Türkei und Italien beginnende EM. Amiri, zuletzt im November nominiert, baute nach starker Hinserie mit Leverkusen jedoch ab und erhielt zu den Länderspielen in diesem Jahr bereits keine Einladung mehr. Youngster Wirtz durfte im März zum ersten Mal Luft bei der A-Nationalmannschaft schnuppern, machte sich nun aber anstelle mit Löws Team auf zur U21-EM. Mit dem Nachwuchs bestritt er am Sonntagabend das Endspiel in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana gegen Portugal.

Rolfes betont, dass es natürlich das Ziel sei, „auch in Zukunft deutsche Nationalspieler in unseren Reihen zu haben.“ Das sei eine Qualitäts-, aber auch eine Prestigefrage. Der Werksklub sei seit vielen Jahren ein Verein, der jungen Spielern die Chance gebe, „viel zu spielen, sich zu entwickeln und zu wachsen. Das ist etwas, das uns auszeichnet. Wir haben eben eher nicht den gestandenen deutschen Nationalspieler, der schon 29 Jahre alt ist, sondern eher den, der zwischen 20 und 23 ist.“

Der Werksklub habe unter anderem deswegen auch die Arbeit am Leistungszentrum Kurtekotten an vielen Stellen neu strukturiert. Rolfes: „Wir wollen in Zukunft noch besser scouten und die Jungs optimal ausbilden. Bis das greift, braucht es aber etwas Zeit. Die Nachwuchsförderung ist ein bisschen wie ein Tanker: Es dauert etwas, bis man ihn gewendet und auf Kurs gebracht hat, aber wenn er einmal in Fahrt ist, läuft es.“ Der 39-Jährige ist zuversichtlich, dass das nächste Turnier wieder mit Leverkusener Spielern in den Reihen des DFB stattfinden wird. Allen voran Wirtz sieht er „mittelfristig eine gute Rolle in der deutschen A-Nationalmannschaft“ spielen.