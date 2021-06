Bayer 04 findet zweiten „Co“ : Das ist das neue Trainerteam von Gerardo Seoane

Leverkusen Bei der Bildung des Trainerteams um den neuen Chefcoach Gerardo Seoane bedient sich der Werksklub beim FC Barcelona und holt Alberto Encinas. Noch offen ist, ob und in welcher Rolle Peter Hermann Bayer Leverkusen erhalten bleibt.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich Bayer 04 Verstärkung vom FC Barcelona holt. Wie der Werksklub am Dienstag aber mitteile, wechselt in Alberto Encinas ein Trainer aus dem Nachwuchs der Katalanen unters Bayer-Kreuz. Bei dem spanischen Spitzenklub war der 39-Jährige seit 2017 für die U19 als Co-Trainer zuständig. In Leverkusen übernimmt er diese Rolle bei den Profis unter dem neuen Chefcoach Gerardo Seoane.

„Er war bereits seit längerem in unserem Blickfeld“, sagt Bayers Sportdirektor Simon Rolfes. Encinas habe erfolgreiche Nachwuchsarbeit geleistet, junge Spieler entwickelt und sie auf höhere Aufgaben vorbereitet. „Wir versprechen uns viel von ihm – vor allem in der Zusammenarbeit mit unseren jungen Profis.“

Encinas bewertet sein Engagement unter dem Bayer-Kreuz als „eine großartige Möglichkeit, meine Ideen und Fähigkeiten bei einem bedeutenden deutschen Verein einzubringen. Der Wechsel ins Ausland reizt mich, und Bayer 04 hat seit vielen Jahren immer wieder junge Spieler an die internationale Spitze herangeführt.“ In dieser Tradition wolle Encinas nun weitermachen und seinen Teil zum Erfolg beitragen.

Der Spanier ist damit der zweite Co-Trainer, der Seoane in der kommenden Saison zur Verfügung stehen wird. Bisher war lediglich bekannt, dass der Neu-Coach in Patrick Schnarwiler seinen bisherigen Co-Trainer aus Bern von den Young Boys mit nach Leverkusen bringen würde. Offen ist derweil noch, wie und in welcher Rolle es mit Peter Hermann in Leverkusen weitergehen könnte. Der 69-Jährige assistierte in den letzten acht Partien der vergangenen Saison unter Interimscoach Hannes Wolf. „Wir sind daran interessiert, weiter mit ihm zu arbeiten und befinden uns diesbezüglich in guten Gesprächen“, heißt es vom Werksklub auf Anfrage. Der im März von der U17 Borussia Dortmunds verpflichtete Co-Trainer unter Wolf, Miguel Moreira, wird den Klub hingegen verlassen.