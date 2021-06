Bayers Nationalspieler auf Reisen : Dragovic knackt mit Österreich die Top drei

Leverkusen Aleksandar Dragovic von Bayer Leverkusen hat mit Österreich Historisches geschafft – sowohl persönlich als auch mit dem Team. Wir geben einen Überblick, wie sich die Nationalspieler der Werkself bei EM und Copa América derzeit bewähren.

Großer Jubel bei Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic . Mit der Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) haben die beiden Profis von Bayer 04 zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte die K.o.-Runde bei einer Europameisterschaft erreicht. Dem Team von Trainer Franco Foda – er schnürte zwischen 1990 und 1994 selbst die Fußballschuhe für die Werkself – reichte dafür am Montag ein 1:0 gegen die Ukraine. Im Achtelfinale (Samstag, 21 Uhr) wartet mit Italien einer der Favoriten auf den EM-Titel auf Österreich .

Dragovic, der in der kommenden Saison für Roter Stern Belgrad aufläuft, hatte gleich doppelt Grund zur Freude: Er absolvierte am Montag zugleich sein 93. Länderspiel für die ÖFB-Auswahl. Damit zog der 30-jährige Verteidiger mit Gerhard Hanappi gleich. Nur Andreas Herzog (103 Länderspiele) und Toni Polster (95) stehen in der Liste noch vor dem gebürtigen Wiener. Baumgartlinger stand indes erneut nicht im Kader. Er kam bislang nur im ersten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien zu einem Kurzeinsatz.