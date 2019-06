Kaderplanung ohne Hektik : Bayer 04 hat bei Transfers die Ruhe weg

Leverkusen Die Verantwortlichen der Werkself gehen bei der Kaderplanung besonnen vor. Grund für Aktionismus gibt es nicht.

Die Sommerpause ist die Zeit im Fußballjahr, in der die Gerüchteküche immer geöffnet hat. Entsprechend lang ist auch die Liste an Spielern, die derzeit mit Bayer 04 in Verbindung gebracht werden. Sie reicht von in Deutschland bisweilen noch wenig bekannten Namen wie Martin Terrier (Lyon) oder Diadie Samassékou (Salzburg) über Florian Thauvin (Marseille) und Martin Ödegaard (Arnheim) hin zu Julian Draxler (Paris), Theo Hernández (San Sebastián) und Benito Raman (Düsseldorf).