Kostenpflichtiger Inhalt: DFB-Urteile gegen die Vereine : Fortuna bei Pyrostrafen in der Bundesliga auf Platz 1

Foto: REUTERS/THILO SCHMUELGEN 17 Bilder So viel Strafe mussten die Bundesliga-Vereine wegen Pyrotechnik zahlen.

Düsseldorf Die Fußballfans haben in den drei Profiligen in der vergangenen Saison kräftig gezündelt. Ihre Vereine kostet das in der Summe hohe Geldstrafen. In der vorläufigen Saison-Abrechnung liegen die NRW-Vereine unter den Top Ten.