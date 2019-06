Länderspielreisen : Werkself stellt zehn Nationalspieler

Leverkusens Charles Aránguiz beim Training mit der chilenischen Nationalmannschaft in Santiago. Rechts: Auswahltrainer Reinaldo Rueda. Foto: AP/Esteban Felix

Leverkusen In Venlo bereiten sich Kai Havertz und Jonathan Tah mit dem DFB-Team auf die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele vor. Die beiden Nationalspieler sind jedoch nicht die einzigen Profis der Werkself, die auf Länderspielreise sind.

Seit Sonntag bereitet sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes im niederländischen Venlo auf die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele in Weißrussland (8. Juni) und gegen Estland (11. Juni) vor. Mit dabei sind auch zwei Leverkusener: Kai Havertz und Jonathan Tah. Die beiden Nationalspieler sind jedoch nicht die einzigen Profis der Werkself, die auf Länderspielreise sind. Insgesamt wurden zehn Bayer-Spieler nominiert.

Mittelfeldstratege Charles Aránguiz, der in der Schlussphase der Bundesliga zur Höchstform auflief, ist vom chilenischen Fußballverband in den Kader für die 45. Copa América berufen worden. Die südamerikanische Kontinentalmeisterschaft, an der auch Japan und Katar teilnehmen, wird vom vom 14. Juni bis zum 7. Juli in Brasilien ausgetragen. Aránguiz und Titelverteidiger Chile treffen in der Gruppenphase auf Japan (18. Juni), Ecuador (22. Juni) und Uruguay (25. Juni). Zuvor steht für „La Roja“ ein Testspiel gegen Haiti (6. Juni) an.

Info Stanilewicz und Polen scheitern an Italien U20-WM Adrian Stanilewicz, der in der abgelaufenen Saison ein Mal für Bayer 04 in der Europa League spielte, ist bei der U20-WM in seinem Heimatland Polen im Achtelfinale ausgeschieden. Ergebnis Die Gastgeber unterlagen am Sonntag Italien mit 0:1.

Neben Aránguiz ist auch Leon Bailey im Sommer bei einem großen Turnier dabei. Der 21-Jährige nimmt mit Jamaika am Gold Cup (15. Juni bis 7. Juli) teil, der Fußballmeisterschaft für Nord-, Zentralamerika und der Karibik. Sein Debüt im Nationalteam soll Bailey am 6. Juni im Test gegen die USA feiern. In der Gruppe des in Jamaika, Costa Rica und den USA stattfindenden Turniers trifft Bailey mit seiner Mannschaft auf Honduras (18. Juni), El Salvador (22. Juni) und Curacao (26. Juni).

Zu den erfahrensten Internationalen unter dem Bayer-Kreuz gehören die Österreicher Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic. Sie sind mit ihrer Auswahlmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen gegen Slowenien (7. Juni) und Nordmazedonien (10. Juni) gefordert. Bayers Nummer eins Lukas Hradecky trifft derweil mit Finnland auf Bosnien-Herzegowina (8. Juni) und Liechtenstein (11. Juni) – ebenfalls in der EM-Quali. Vize-Weltmeister Tin Jedvaj steht zudem im Kader Koratien für das EM-Qualifikationsspiel gegen Wales (8. Juni) und den Test gegen Tunesien (11. Juni).