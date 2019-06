Linksverteidiger Sinkgraven soll kommen : Bayer 04 sucht einen Konkurrenten für Wendell

Leverkusen Um den Druck auf den Brasilianer Wendell zu erhöhen, will Bayer Leverkusen einen neuen linker Verteidiger verpflichten. Daley Sinkgraven von Ajax Amsterdam ist Top-Kandidat.

„Jeder, der kommt, muss uns besser machen“, sagte Bosz bei seinem Saisonfazit. Sinkgraven könnte so ein Spieler sein. Der Coach der Werkself kennt den 23-Jährigen noch bestens aus seiner Zeit als Trainer beim niederländischen Rekordmeister. Erst vor wenigen Monaten bescheinigte Bosz ihm das Potenzial, „in die absolute Weltspitze“ vordringen zu können. Linksfuß Sinkgraven spielte in der Jugend für den SC Heerenveen und wechselte 2015 für sieben Millionen Euro nach Amsterdam. Unter Bosz war der ballsichere, passstarke und mit einer guten Übersicht ausgestattete Sinkgraven Stammspieler, ehe ihn eine 2017 im Europa-League-Viertelfinale gegen den FC Schalke erlittene Knieverletzung ausbremste. Erst in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit kam der 1,79 Meter große Fußballer wieder vermehrt zum Einsatz. Insgesamt elf Mal stand er für Ajax in der Saison 2018/19 auf dem Platz, unter anderem im Halbfinale der Champions League gegen Tottenham.