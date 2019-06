Neuer Kaderplaner von Bayer 04 : Steidten fällt der Bremen-Abschied nicht leicht

Leverkusen Nach über einem Jahrzehnt in der Scouting-Abteilung des SV Werder Bremen wechselt Tim Steidten nach Leverkusen, wo er Kaderplaner von Bayer 04 wird. Sportdirektor Simon Rolfes konnte den 40-Jährigen vom Wechsel überzeugen.

Der Werksklub hat den nächsten Transfer für die kommende Saison bestätigt. Vom SV Werder Bremen wechselt Tim Steidten ins Rheinland. Der Zugang ist mit 40 Jahren freilich über dem Zenit seines sportlichen Leistungsvermögens, soll Bayer 04 aber auch nicht auf, sondern neben dem Platz helfen. Er besetzt die zuletzt vakante Position des Kaderplaners in Leverkusen. Entscheidenden Anteil an seiner Verpflichtung hat Bayers Sportdirektor Simon Rolfes. Er kennt den Zugang noch aus gemeinsamen Zeiten bei der Bremer A-Jugend.

„Tim Steidten hat sich in einem extrem anspruchsvollen Betätigungsfeld über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlich bewährt“, betont Rolfes. Steidten habe die „bemerkenswerte Entwicklung und den Erfolg des SV Werder“ in den vergangenen Jahren stark beeinflusst. „Ich kenne Tim schon lange und wir sind froh, dass wir ihn in der strategisch so wichtigen Rolle als Kaderplaner nun für uns gewinnen konnten.“