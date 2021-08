Transfer-Doppelpack am Montag : Bayer schließt die Lücken im Kader

Leverkusen Piero Hincapié kommt von CA Talleres und Robert Andrich von Union Berlin. Damit ist Bayer Leverkusen für die anstehende Dreifachbelastung breiter aufgestellt. Passiert auch noch was in der Offensive?

Am Sonntag war der Ecuadorianer Hincapié bereits zum obligatorischen Medizincheck in Leverkusen, anschließend wurde der Wechsel des Innenverteidigers finalisiert. Bei der Copa América sorgte der 1,84 Meter große Defensivmann bereits für Aufsehen. Er gilt nach seinen starken Auftritten für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes als wertvollstes Abwehrtalent Südamerikas.

„Natürlich haben wir ihn schon länger beobachtet“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes . „Seine sehr guten Leistungen gegen absolute Weltklassespieler beim großen Kontinentalturnier in Südamerika haben uns in unserer Einschätzung bestätigt, dass Piero eine vielversprechende Zukunft hat.“ Der Südamerikaner selbst äußerte sich wie folgt: „Ich will mein fußballerisches Niveau nochmal steigern und es gewinnbringend für den Verein einsetzen.“

Ebenfalls fix ist der Wechsel von Robert Andrich. Den Mittelfeldspieler zieht es von Union Berlin ins Rheinland. Er stand bei Bayers Gastspiel in Köpenick (1:1) bereits nicht mehr im Aufgebot der Mannschaft von Trainer Urs Fischer. Der Schweizer sprach nach der Partie davon, dass Andrich leicht angeschlagen sei, Unions Sportchef Oliver Ruhnert erklärte indes vor dem Anpfiff, dass er einen Zusammenhang zwischen dem Verzicht auf den 26-Jährigen und dem möglichen Wechsel nach Leverkusen nicht ausschließen könne. Andrichs Vertrag in Berlin wäre nach dieser Saison ausgelaufen. Der gebürtige Potsdamer verstärkt die Werkself, der spätestens mit dem Start der Europa League im September noch viele Englische Wochen in diesem Jahr bevorstehen, auch in der Breite. Die vergangene Saison hat gelehrt, wie schnell das Personal knapp werden kann.