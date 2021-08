Ecuadorianischer Nationalspieler : Bayer 04 holt Abwehrtalent Piero Hincapié

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat den fünften externen Zugang dieser Transferperiode verpflichtet. Wie der Werksklub am Montag mitteilte, wechselt Piero Hincapié vom argentinischen Erstligisten CA Talleres unters Bayer-Kreuz.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Piero Hincapié einen noch jungen, aber dennoch schon sehr selbstbewussten Innenverteidiger mit ersten internationalen Erfahrungen für uns gewinnen konnten“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes . Natürlich habe der Werksklub den fünffachen Nationalspieler Ecuadors schon länger beobachtet. „Seine sehr guten Leistungen gegen absolute Weltklasse-Spieler beim großen Kontinentalturnier in Südamerika haben uns dann in unserer Einschätzung bestätigt, dass Piero eine vielversprechende Zukunft hat“, betont. Der Profi, der vom argentinischen Klub CA Talleres kommt, passe zu Bayer 04. „Und wir sind überzeugt, dass er ein wichtiger Spieler für uns wird.“

Der Abwehrspieler selbst betonte noch einmal, welch guten Ruf die Bundesliga und Bayer 04 in Ecuador und ganz Südamerika besitzen würde. „Jetzt bin ich hier, das ist fantastisch, und ich will mein fußballerisches Niveau nochmal steigern und es gewinnbringend für den Verein einsetzen. Wir haben eine klasse Mannschaft, der ich mit guten Leistungen helfen möchte.“

Die Mannschaft des neuen Trainers Gerardo Seoane ist mit einem 1:1 bei Union Berlin in die neue Bundesliga-Spielzeit gestartet. Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt die Werkself am 2. Spieltag Borussia Mönchengladbach in der BayArena.