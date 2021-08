1:1 zum Ligastart : Union verpasst gegen Bayer nicht nur auf dem Rasen Chancen

Berlin Unangenehme Nebengeräusche begleiten Bayer Leverkusens 1:1 bei Union Berlin – nicht nur wegen der Pfiffe gegen Jonathan Tah und Nadiem Amiri.

Fußball wurde aber auch im Stadion an der Alten Försterei gespielt. In einer wilden Anfangsphase gingen die Köpenicker durch Taiwo Awoniyi in Führung (7.), Leverkusens Moussa Diaby erzielte kurz danach den Ausgleich (12.). Anschließend war Bayer lange spielbestimmend, verlor aber in der zweiten Halbzeit den Faden und Union kam wieder zu guten Chancen. Es war eine offene Partie. „Ich bin zufrieden, weil die Mannschaft nach der wirklich schwachen erste Hälfte Charakter bewiesen und eine Reaktion gezeigt hat“, sagte Berlins Trainer Urs Fischer. Sein Pendant und Landsmann Gerardo Seoane sprach von einem gerechten Remis und lobte sein Team: „Da wächst was zusammen. Ich traue der Mannschaft viel zu, sie hat großes Potenzial.“