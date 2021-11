3:1-Auswärtssieg : Bayer 04 gewinnt Geisterspiel in Leipzig und springt auf Platz drei

Leipzig Bayer 04 Leverkusen hat sich durch einen 3:1-Auswärtssieg in Leipzig auf Rang drei der Tabelle vorgeschoben. Vor allem im ersten Durchgang agierte die Werkself bemerkenswert zielstrebig.

Bayer Leverkusen hat das erste Geisterspiel dieser Bundesliga-Saison bei RB Leipzig für sich entschieden. Zum Abschluss des 13. Spieltags feierte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane einen verdienten 3:1 (2:0)-Sieg bei den von mehreren Corona-Fällen gebeutelten Sachsen . In der Tabelle zieht der Werksklub damit am SC Freiburg vorbei und ist neuer Dritter.

In den vergangenen Wochen haperte es bei den Rheinländern bisweilen an der Effizienz. Davon war in Leipzig jedoch nichts zu sehen. Bei der Rückkehr von Mittelstürmer Patrik Schick, der zum ersten Mal nach überstandenem Bänderriss wieder auf dem Rasen stand, agierte Bayer vor allem in der ersten Halbzeit bemerkenswert zielstrebig.