Nach holpriger Vorbereitung : Die Werkself ist im Wettkampfmodus

Berlin Das 1:1 bei Union Berlin offenbart Stärken und Schwächen der Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane. Bayer Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky lobt seine Mitspieler, die nach der schwierigen Vorbereitung rechtzeitig den Schalter umgelegt haben.

Ob Gerardo Seoane bei seinem Debüt als Bundesligatrainer nervös war, bleibt unklar. Der Schweizer strahlte vor dem Anpfiff in Berlin Ruhe und Souveränität aus, sah in den ersten Minuten allerdings einen ziemlich hektischen und fahrigen Auftritt seiner Mannschaft. Sieben Minuten dauerte es, ehe Taiwo Awoniyi Union Berlin in Führung brachte – auch mit freundlicher Unterstützung von Jeremie Frimpong und Odilon Kossounou, die den Torschützen mit respektvollem Abstand gewähren ließen. Dass Moussa Diaby nur fünf Minuten später ausglich und damit bereits den Endstand markierte, diente als Beleg für die wilde Anfangsphase in Köpenick.