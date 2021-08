Bayers nächster Gegner im Check : Union Berlin startet mit elf Neuen in die Saison

Leverkusen Bayer Leverkusens Auftaktgegner Union Berlin hat sich in der Sommerpause verstärkt und den Kader deutlich aufgestockt – auch mit Blick auf die Dreifachbelastung.

Die Mannschaft Bei den Köpenickern hat sich in der Sommerpause einiges getan. Die Liste an Zugängen kann sich sehen lassen: In Rani Khedira (Augsburg), Andreas Voglsammer (Bielefeld), Kevin Behrens (Sandhausen), Timo Baumgartl (Eindhoven) und Genki Haraguchi (Hannover) verpflichtete Union erfahrene Akteure, hinzu kommen die beiden jungen Verteidiger Rick van Drongelen (HSV) und Paul Jaeckel (Fürth), die beiden Polen Tymoteusz Puchacz (Lech Posen) sowie Pawel Wszolek (Legia Warschau), Torhüter Frederik Rönnow (Frankfurt) und der ehemalige Werkself-Akteur Levin Öztunali (zuletzt Mainz). Außerdem gelang es, den bisher ausgeliehenen Stürmer Taiwo Awoniyi fest vom FC Liverpool zu verpflichten. Christian Gentner (Luzern), Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (Freiburg, Leih-Ende), Linksverteidiger Christopher Lenz (Frankfurt) und Werkself-Leihgabe Joel Pohjanpalo spielen nicht mehr für Union. Außerdem verließen Marius Bülter (Schalke 04), Florian Hübner (Nürnberg), Akaki Gogia (Zürich) sowie Loris Karius und Petar Musa (beide Leih-Ende) die „Eisernen“.

Die Form Der Conference-League-Teilnehmer ist eher mäßig in die Saison gestartet. Beim Drittligisten Türkgücü München setzte sich Fischers Elf knapp mit 1:0 durch. In der Vorbereitung präsentierten sich die Berliner stabil gegen internationale Testspielgegner. Sowohl OGC Nizza (2:0) als auch Athletic Bilbao (2:1) wurden geschlagen, dazu gab es ein 1:1 gegen Dynamo Kiew. Unter der Woche gab es noch einen 4:0-Sieg im Test gegen den Regionalligisten VFV Hildesheim. Bemerkenswert: Erst in der 79. Minute ging Union durch Cedric Teuchert in Führung.