Zweiter Transfer am Montag : Leverkusen holt Robert Andrich von Union Berlin

Zweiter Transfer am Montag

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat in Robert Andrich Sommerzugang Nummer sechs offiziell gemacht. Der Mittelfeldspieler wechselt für rund vier Millionen Euro von Union Berlin ins Rheinland. Er unterschreibt bis 2026.

Der Werksklub hat am Montagabend den zweiten Transfer binnen weniger Stunden perfekt gemacht. Nachdem Leverkusen schon die Verpflichtung des ecuadorianischen Nationalspielers Piero Hincapié bekanntgegeben hatte, machte es nun auch den Transfer von Mittelfeldspieler Robert Andrich offiziell. Der 26-Jährige kommt für rund vier Millionen Euro vom 1. FC Union Berlin . Er wird mit der Rückennummer 8 für die Werkself auflaufen.

„Robert Andrich ist ein erfahrener und etablierter Bundesliga-Profi, der sich auf all seinen bisherigen Stationen kontinuierlich verbessert hat. Er ist durchsetzungsfähig und sehr ehrgeizig“, betont Sportdirektor Simon Rolfes . „Mit seiner Professionalität und seinem Verantwortungsbewusstsein ist Robert ein Charakter, der vorangehen kann.“

Andrich betrachtet seinen Wechsel unters Bayer-Kreuz als „eine erstklassige Gelegenheit, mich nun bei einem deutschen Spitzenklub neu zu beweisen und dabei auch persönlich einen weiteren Entwicklungsschritt zu machen.“ Bayer 04 spiele seit Jahren konstant in der Bundesliga-Spitze. „Deswegen hat es mich sehr gefreut und wirklich beeindruckt, wie sehr der Verein darum gekämpft hat, mich schon jetzt und nicht erst in einem Jahr zu holen. Dieses Vertrauen in meine Fähigkeiten möchte und werde ich unbedingt zurückzahlen.“