Verletzung am Sprunggelenk : Kevin Volland droht Ausfall bis zum Saisonende

Verletzung am Sprunggelenk

Leverkusens Kevin Volland (l.) liegt in der Partie gegen den FC Porto verletzt auf dem Platz. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg stellt sich heraus, dass Kevin Volland der Werkself womöglich bis zum Saisonende fehlen könnte. Am Montag wird Bayer Leverkusens Top-Scorer in München untersucht.

Wer dachte, dass die Profis von Bayer Leverkusen nach dem fünften Sieg in Serie euphorisch sein würden, sah sich getäuscht. Ebenso routiniert wie unmissverständlich stellte Mittelfeldspieler Kai Havertz nach dem 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg klar: „Das war für uns ein Pflichtsieg.“ Durch den Erfolg gegen die bayrischen Schwaben ist der Werksklub nach Punkten mit dem Vierten Mönchengladbach gleichgezogen.

Auf dem vom Dauerregen durchnässten Rasen in der BayArena brachte Moussa Diaby die zwar dominanten, aber nicht sonderlich spielfreudigen Leverkusener in der 25. Minute in Führung. Havertz war es, der den Treffer des Franzosen mit einem präzisen Diagonalball ermöglichte. „Moussa ist sehr, sehr schnell. Ich wusste, dass ich ihm den Ball blind spielen kann“, sagte der 20-jährige deutsche Nationalspieler. Rund eine Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff gelang Nadiem Amiri dann das 2:0. Das war die Vorentscheidung, denn die von Martin Schmidt trainierten Gäste kamen bis zum Schlusspfiff nicht über einige Halbchancen hinaus. Havertz traf zudem noch den Querbalken (66.).