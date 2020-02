Bayer Leverkusen : Porto in den Beinen, Augsburg im Kopf

Leverkusens Kai Havertz (r.) und Portos Ivan Marcano kämpfen um den Ball. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Das 2:1 gegen den FC Porto war Bayers sechster Pflichtspielsieg des Jahres. Am Sonntag soll gegen den FC Augsburg der siebte Streich folgen. Ob Kevin Volland dabei helfen kann, lässt Trainer Peter Bosz offen.

Das Spiel gegen den FC Porto lag in seinen letzten Zügen, als die Stimmung in der BayArena einen herben Dämpfer erlitt. Kevin Volland verletzte sich bei einem Zweikampf mit Ivan Marcano und wurde lange behandelt. Anschließend musste der Angreifer ausgewechselt werden. Gestützt von Bayers Medizinern humpelte er vom Platz. Keine 24 Stunden später folgte die Entwarnung: „Wir haben ein MRT gemacht und das Wichtigste ist: Es ist nichts kaputt bei ihm“, sagte Peter Bosz. Ob der 27-Jährige am Sonntag gegen den FC Augsburg mitwirken kann, ist aber dennoch fraglich. „Wir müssen schmerzabhängig schauen, ob und wie es bei ihm am Wochenende geht“, erklärte der Trainer der Werkself.

Die Blessur des Torjägers ist auch ein Indiz dafür, wie intensiv das Europa-League-Spiel gegen den FC Porto am Donnerstagabend war. Der 2:1-Sieg schafft Bayer eine ordentliche Grundlage für das Rückspiel in einer Woche. Ein Unentschieden würde Bosz und seiner Mannschaft reichen, um in das Achtelfinale einzuziehen. Allerdings: Die Portugiesen kamen nach den Toren von Lucas Alario (29.) sowie Kai Havertz per Foulelfmeter (57.) noch zum Anschlusstreffer durch Luis Díaz (73.). Durch die Auswärtstorregel im Europacup würde Porto im zweiten Aufeinandertreffen ein 1:0-Sieg im eigenen Stadion reichen.

Info So könnte die Werkself gegen den FCA spielen Tor Hradecky Abwehr Wendell, S. Bender, Tah, L. Bender Mittelfeld Aránguiz, Demirbay, Havertz Sturm Bellarabi, Bailey, Alario

„Es war ein harter Kampf und den haben wir angenommen, aber jetzt müssen jetzt unsere Körner wieder schnellstmöglich einsammeln“, sagte Lars Bender mit Blick auf das nächste Spiel. Kritische Worte fand der Kapitän für den Einsatz des Videobeweises in der Europa League. Alarios Tor wurde erst gegeben, dann wegen des Verdachts auf Abseits von Schiedsrichter Slavko Vincic aberkannt und dann letztlich doch gegeben. Minutenlang herrschte Ungewissheit in der BayArena. „Das macht die Emotionen kaputt“, befand Bender.

Kai Havertz sah es anders. Er profitierte bei seinem Treffer von der Regel, dass der Torhüter beim Elfmeter mit einem Fuß auf der Linie zu bleiben hat. Seinen ersten Versuch hielt Portos Schlussmann, doch Vincic ordnete eine Wiederholung des Strafstoßes an. Der 20-Jährige ließ sich zwei Mal bitten und verwandelte sicher. Das Hin-und-Her beim ersten Tor sah er unkritisch. „Ich bin ein Befürworter des Videobeweises – auch, wenn man dann zwei, drei Minuten wartet, in der Kälte steht und sich nicht bewegen kann. Jeder hat seine eigene Meinung darüber, aber ich finde es gut so.“

Am Sonntag steht in der Liga bereits die nächste schwierige Aufgabe für ihn und die Werkself an. Havertz wird mit Blick auf das Heimspiel gegen den FC Augsburg aber nicht bange. „Unsere letzten Spiele waren gut und wir haben viele Punkte geholt. Alles passt soweit und wir können mit breiter Brust auftreten“, sagte er. Bosz wird da sicher nicht widersprechen. Er bereitet seine Mannschaft auf diverse Szenarien vor. „Wir wissen, dass der Gegner auf verschiedene Weisen spielen kann – und unsere Spieler werden wissen, was sie machen müssen.“ Geht es nach Havertz, ist das Erfolgsrezept indes vergleichsweise simpel: „Volle Konzentration auf die Bundesliga und drei Punkte holen.“