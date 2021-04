Düsseldorfs Abwehrchef : Das sagt Danso zu seiner Zukunft bei Fortuna

Düsseldorf Kevin Dansos Zeit bei Fortuna könnte bereits in wenigen Wochen enden. Noch geben die Düsseldorfer Verantwortlichen die Hoffnung aber nicht auf, den 22-Jährigen etwas länger im Rheinland halten zu können. Was der Österreicher selbst zu seiner eigenen Zukunft sagt.

Was Allofs an der Entwicklung von Fortuna ärgert

Neben der Ligazugehörigkeit Fortunas steht auch hinter seiner eigenen Zukunft noch ein Fragezeichen. Danso wurde zu Saisonbeginn vom FC Augsburg ausgeliehen. Dort hat er noch einen Vertrag bis 2024. Fortuna besitzt keine Kaufoption. Also eher ungünstige Aussichten, um mit dem FC Augsburg über eine Weiterbeschäftigung zu verhandeln. Zumal auch den Fuggerstädtern die Entwicklung des 22-Jährigen nicht verborgen geblieben sein sollte. Dennoch will Fortuna alles dafür tun, Danso doch noch etwas länger im Rheinland halten zu können. „Wir werden alles versuchen, was in unserer Macht steht, damit Kevin bei uns bleibt. Aber am Ende ist es ja nicht in erster Linie eine Entscheidung von Kevin oder uns, sondern das letzte Wort hat der FC Augsburg“, sagte Vorstandsmitglied Klaus Allofs.