Trotz Entwarnung von Bayer-Trainer Bosz : Volland-Einsatz gegen Augsburg fraglich

Leverkusen Bayers Kevin Volland musste in der Europa-League-Partie gegen den FC Porto verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Trainer Peter Bosz gab nun Entwarnung, ließ aber offen, ob der Angreifer gegen Augsburg zum Einsatz kommen wird.

"Kevin war am Morgen im MRT", sagte der 56-Jährige am Freitag: "Es ist nichts kaputt." Der 27-Jährige war in der Nachspielzeit nach einem harten Foul von Porto-Verteidiger Marcano ausgewechselt und von Betreuern gestützt in die Kabine gebracht worden.