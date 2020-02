2:0-Sieg gegen Augsburg : Bayer hält Anschluss an die Spitzengruppe

Leverkusen Die Werkself ist in der Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Gegen den FC Augsburg hat Bayer Leverkusen am Sonntag ohne viel Gegenwehr den fünften Sieg im sechsten Rückrundenspiel gefeiert.

Bayers niederländischer Trainer hatte sein Team im Vergleich zum 2:1-Hinspielsieg im Sechzehntelfinale der Europa League gegen den FC Porto auf mehreren Positionen verändert. Anstelle des erkrankten Charles Aránguiz begann Winterzugang Exequiel Palacios im Mittelfeld. Zudem rückten Jonathan Tah, Mitchell Weiser, Wendell und Moussa Diaby für Lars Bender, Daley Sinkgraven, Kerem Demirbay und den aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk nicht im Kader stehenden Kevin Volland in die Anfangsformation.

Vor 23.703 Zuschauern in der BayArena entwickelte sich im ersten Spielabschnitt eine vergleichsweise ereignisarme Partie. Bis auf einen Aufsetzer von Nadiem Amiri bekamen die Fans beider Klubs in der Anfangsphase nicht viel geboten (10.). Bayer agierte zumindest dominant und erzielte nach 25 Minuten das 1:0. Kai Havertz hatte den durchgestarteten Diaby mit einem Diagonalball perfekt in Szene gesetzt. Der Franzose zögerte nicht und sorgte für die Führung. Es war bereits sein drittes Tor in der Rückserie.