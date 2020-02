Bayer empfängt den FC Porto : „Wir müssen vor keinem Angst haben“

Leverkusen Bayer Leverkusen strotzt vor dem Start in die K.o.-Runde der Europa League nach den jüngsten Erfolgserlebnissen nur so vor Selbstvertrauen. Trainer Peter Bost erwartet gegen den FC Porto einen „Schlagabtausch“.

Erst sieben, dann fünf Tore: Bei den Spielen von Bayer Leverkusen war Spektakel zuletzt Programm - und zwar jeweils hauchzart mit dem besseren Ende für die Werkself. Sport-Geschäftsführer Rudi Völler erwartet für den Start in die K.o.-Runde der Europa League gegen den portugiesischen Vizemeister FC Porto am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) ein ähnliches Szenario.

Der 4:3-Erfolg gegen den BVB war der bisherige Höhepunkt einer überzeugenden Rückserie der Rheinländer, wettbewerbsübergreifend gelangen fünf Siege in sechs Partien. Bei nur noch zwei Punkten Rückstand haben die Rheinländer in der Bundesliga längst die Champions-League-Plätze fest im Visier.

Diesen Schwung will der Uefa-Cup-Sieger von 1988 anders als im Vorjahr, wo man in der ersten K.o.-Runde überraschend am russischen Außenseiter FK Krasnodar gescheitert war, auch auf die europäische Bühne mitnehmen. "Wir haben eine gute Mannschaft, aber das zeigen wir nicht immer. Aber wie gegen Dortmund können wir mit den Topmannschaften mithalten", sagte Coach Peter Bosz und hofft auf eine gute Rolle seines Teams in der Europa League.