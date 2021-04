Klub bestätigt : FC Augsburg entlässt Trainer Herrlich - Weinzierl übernimmt

Augsburg Der FC Augsburg hat im Kampf gegen den Abstieg die Notbremse gezogen und Trainer Heiko Herrlich entlassen. Nachfolger wird Markus Weinzierl - der zuletzt bei zwei Vereinen gescheitert ist.

Der frühere Erfolgscoach Markus Weinzierl soll den FC Augsburg vor dem Abstieg bewahren. Der Fußball-Bundesligist bestätigte am Montag die Rückkehr des 46-Jährigen, der von 2012 bis 2016 für die erfolgreichste Phase in der Vereinshistorie gesorgt hatte. Weinzierl unterschrieb als Nachfolger von Heiko Herrlich einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Als Co-Trainer wird ihn Reiner Maurer unterstützen.

Herrlich hatte in Augsburg im März 2020 die Nachfolge von Martin Schmidt angetreten. Dem 49-Jährigen gelang es in der vergangenen Saison noch, das Team in der Eliteliga zu halten. Spielerisch weiterentwickelt, so das Ziel neben dem Klassenerhalt, hat der frühere Nationalstürmer die Mannschaft aber nicht. Herrlichs Vertrag wäre am 30. Juni 2022 ausgelaufen.