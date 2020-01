EU-Ratspräsidenschaft : Europajahr für Deutschland

Berlin Ein Budget für die nächsten sieben Jahre der EU und die Nachverhandlungen zum Brexit werden Europa in diesem Jahr prägen. Auf die Bundeskanzlerin kommt noch einmal viel Arbeit und die Notwendigkeit eiserner Nerven zu: Deutschland übernimmt im zweiten Halbjahr die Ratspräsidentschaft und will viel mehr erreichen, als nur die notwendigen Verhandlungen ums Geld führen.

Während der deutschen Ratspräsidentschaft sind ein EU-China-Gipfel in Leipzig als auch ein EU-Afrika-Gipfel geplant. Geht es Afrika nicht gut, wird es in Europa unruhiger werden, wissen die Diplomaten. Von der Leyen machte bereits klar, dass der afrikanische Kontinent höchste Priorität haben soll. Im Frühjahr will sie eine EU-Afrika-Strategie vorschlagen.

Einer der wunden Punkte für Merkel dürfte die Migrationspolitik werden. Die EU-Kommission will zu Jahresbeginn Vorschläge für einen neuen Migrationspakt vorlegen. Parallel arbeitet Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für die deutsche Ratspräsidentschaft an der Grundlage für eine EU-Asylrechtsreform mit der Prüfung des Asylanspruchs an den EU-Außengrenzen. Noch diesen Monat will Merkel den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara treffen, um mit ihm über die erneut prekäre Lage zu sprechen. Merkel hatte 2016 maßgeblich den EU-Türkei-Migrationspakt ausgehandelt. Das Abkommen führte zu einem deutlichen Rückgang der Zahl der Flüchtlinge, die sich von der Türkei aus auf den Weg nach Europa machten. Es sieht vor, dass Griechenland illegal eingereiste Migranten zurück in die Türkei schicken kann und im Gegenzug die EU andere syrische Flüchtlinge aus der Türkei übernimmt und das Land mit Milliarden von Euro bei der Versorgung der Flüchtlinge unterstützt. Erdogan warnte aber jüngst angesichts der schweren Luftangriffe in Nordsyrien und Zehntausender fliehender Menschen vor einer „neuen Migrationswelle“ in Richtung Europa. Sein Land werde das „nicht alleine schultern können“ und „alle europäischen Länder, insbesondere Griechenland“ würden die Folgen zu spüren bekommen.