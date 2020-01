Nach offenem Brief : Die Causa Gutjahr - so kam es zum Zwist mit dem Bayerischen Rundfunk

Richard Gutjahr beim Campfire-Festival im Jahr 2018. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Journalist und Blogger berichtete live nach den Anschlägen in Nizza und München. Es war reiner Zufall, doch seitdem ist er Opfer von Verschwörungstheoretikern.

Richard Gutjahr war vor Ort, als am französischen Nationalfeiertag 2016 ein Lkw in eine Menschenmenge in Nizza raste und zahlreiche Menschen tötete. Und er war vor Ort, als wenige Tage später ein Attentäter im Olympiazentrum in München um sich schoss, neun Menschen tötete und weitere verletzte. Gutjahr berichtete in beiden Fällen live. Er war einer der Ersten. Das kann man jetzt Reporterglück nennen, doch für Gutjahr hatte die neu erlangte Bekanntheit auch eine Schattenseite.

In Nizza hatte Gutjahr frühzeitig aus seinem Hotelzimmer heraus die Todesfahrt des Terroristen auf der Flaniermeile gefilmt. Das Video schickte er an seinen damaligen Arbeitgeber, den Bayerischen Rundfunk. Der stellte es ungekürzt und unbearbeitet online. In dem Clip ist die Stimme Gutjahrs zu hören, auch die Schreie seiner Familie, die mit im Hotelzimmer war. Gutjahr machte dem Bayerischen Rundfunk damals schon enorme Vorwürfe. Erst nach eindringlichen Bitten nahm der BR das Video wieder aus dem Netz.

Beim Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum in München hatte der Reporter dagegen zwei Fotos über Twitter verbreitet. Eines löschte er später wieder. Dass die Polizei darum gebeten habe, keine Bilder vom Tatort zu veröffentlichen, sei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht klar gewesen, sagte Gutjahr damals. Dass Gutjahr bei beiden Anschlägen unmittelbar dabei war, war Zufall. Ein Lottogewinn wäre vermutlich wahrscheinlicher gewesen. Der Reporter sagte später, er hätte aber lieber im Lotto gewonnen. Denn für manche Nutzer in sozialen Netzwerken war es kein Zufall, sondern ein Indiz für eine Verschwörung.

Ein Autor eines rechtspopulistischen Internetportals legte beispielsweise nahe, es bestünde ein Zusammenhang zwischen Gutjahrs Präsenz in der Nähe beider Anschläge und seiner Frau, die aus Israel stammt und eine ehemalige Abgeordnete der Knesset ist. Seine Familie ist spätestens seit diesem Zeitpunkt immer wieder Opfer von antisemitischen Hetzparolen und Verschwörungstheorien. In einem Beitrag für „Zeit Online“ schreibt Gutjahr auch, dass man ihn bezichtigt habe, Teil einer internationalen Verschwörung zu sein, die durch inszenierte Terroranschläge die Weltherrschaft erreichen wolle. Gegen die Hetze ging Gutjahr juristisch vor. Er tut es noch immer.

Vom Bayerischen Rundfunk fühlt er sich dabei allein gelassen. Seine Rechtschutzversicherung hatte ihm ein Jahr nach den Anschlägen gekündigt. Die Prozesskosten seien ihm und seiner Familie über den Kopf gewachsen, schreibt Gutjahr in einem jüngst veröffentlichten offenen Brief an BR-Intendant Ulrich Wilhelm. Darin wirft Gutjahr Wilhelm unter anderem vor, Unwahrheiten gesagt zu haben. Außerdem beklagt Gutjahr, dass er als fester freier Mitarbeiter keine rechtliche und kaum finanzielle Unterstützung von dem Sender bekommen habe, als er sich gegen Hass und Hetze gegen ihn und seine Familie vor Gericht zur Wehr gesetzt habe.

Der BR wies die Vorwürfe am Mittwoch zurück und teilte mit: „Der BR hatte Herrn Gutjahr eine Weiterbeschäftigung in einem interessanten, auf seinen Themenbereich zugeschnittenen Bereich angeboten. Er wollte diese aber nicht annehmen.“ Daraufhin sei im März 2019 ein Aufhebungsvertrag in gegenseitigem Einvernehmen geschlossen worden. „Seitdem ist er nicht mehr für den BR tätig gewesen.“ Gutjahr hatte unter anderem die Sendung „Rundschau-Nacht“ moderiert.

In der BR-Erklärung heißt es, Geschäftsleitung und der Vorsitzende des Rundfunkrats des BR hätten sich in den drei Jahren mehrfach und intensiv mit allen Facetten des Falles beschäftigt. „Der Hass, der Richard Gutjahr seit drei Jahren im Netz entgegenschlägt, ist beschämend. Die Verschwörungstheorien sind absurd, die Drohungen Herrn Gutjahr gegenüber erschütternd.“ Wegen der Entwicklungen im Netz, wie sie auch Gutjahr beschreibe, habe der BR unter anderem mit dem Bayerischen Justizministerium und weiteren Medien eine Initiative gegen Hass im Netz gestartet. Mit dieser Kooperation könnten Hassangriffe gegen Journalisten in Bayern nun einfacher an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und dort verfolgt werden.

Gutjahr selbst schreibt dagegen in seinem Brief: „Die Art und Weise, wie Sie (gemeint ist Ulrich Wilhelm, Anm. d. Red.) sich meiner Familie und mir gegenüber verhalten haben und wie Sie in der Folge immer wieder versucht haben, die Rundfunkräte für dumm zu verkaufen, lässt nur einen Schluss zu: Sie und Ihre Berater haben die Wucht des digitalen Wandels noch immer nicht verstanden.“