Autos in der Stadt : Höhere Kosten fürs Parken

Berlin Der Auto-Verband VDA will mehr Spielraum für die Kommunen bei der Bewirtschaftung von Parkraum und höhere Parkgebühren für Anwohner. Düsseldorf widerspricht.

Die Städte und Kommunen in Deutschland sollen nach einem Vorschlag des Automobil-Verbands VDA mehr Gestaltungsspielraum erhalten, um Parkgebühren zu erheben. Grundsätzlich stießen die Vorschläge bei den Kommunen auf positive Resonanz - nicht jedoch in allen Details.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, begrüßte die Pläne. „Der öffentliche Raum in den Städten ist knapp und zu wertvoll, um nur Fahrbahn und Parkplatz zu sein“, sagte Dedy unserer Redaktion. „Wir brauchen Innenstädte mit Freiräumen und Plätzen für die Menschen. Deshalb begrüßen wir es, wenn die Autoindustrie anerkennt, dass sich beim Autoverkehr etwas ändern muss“, betonte Dedy. „Den Kommunen mehr Spielraum einzuräumen, um den Verkehr besser zu steuern, halten wir für eine gute Idee.“ Dazu gehörten auch angemessene Preise für Bewohnerparkausweise. Es sei nicht mehr zeitgemäß, dass ein Bewohnerparkausweis für ein Jahr nicht mehr als 30 Euro kosten dürfe. Die Summe decke oft noch nicht einmal den Verwaltungsaufwand der Städte für Schilder und die Ausweise. „Nach Ansicht der Städte sollte dafür ein Rahmen von 20 bis 200 Euro möglich sein. Wir müssen die Verkehrswende so gestalten, dass mehr Menschen aufs eigene Auto verzichten.“

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), der im vergangenen Jahr eigene Konzepte für eine besseres Management des Parkraums in der Landeshauptstadt vorgelegt hat, will die Anwohner in seiner Stadt von höheren Parkgebühren verschonen. „Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat im vergangenen Jahr ein umfassendes Konzept zur Parkraumbewirtschaftung verabschiedet, das dem Bewohnerparken Vorrang einräumt“, betonte der OB. Berufspendler würden zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad motiviert oder verstärkt auf Parkhäuser und Firmenparkplätze verwiesen. Grundsätzlich aber begrüßte auch Geisel den Plan für mehr Flexibilität für die Kommunen bei der Bewirtschaftung des „knappen Parkraums in der Stadt“.