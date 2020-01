Debatte ums Tempolimit : Zivilität auf der Autobahn

Beim Tempolimit geht es um mehr als Zahlen, um mehr als Verkehrssicherheit und sogar um mehr als Klimaschutz: Es geht um staatsbürgerliche Tugend. Um die Frage, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen wollen.

All das trifft den Kern, warum ein Tempolimit geboten ist: weil Rasen kein Menschenrecht ist, Rücksicht aber staatsbürgerliche Pflicht. Weil der Krieg, der auf der deutschen Autobahn herrscht, unserer unwürdig ist. Weil nicht immer alles getan werden muss, was technisch möglich ist. Die Geschichte moderner Gesellschaften ist auch die einer schrittweisen Abkehr vom Recht des Stärkeren. Die Ausgleichsmechanismen des Sozialstaats sind ein Beispiel dafür. Das Zeitalter des Darwinismus sollte auch auf der Autobahn zu Ende gehen.

Und was die politische Kultur angeht: Dieselben Unionsparteien, die unter Verweis auf „Bevormundungswahn“ ein Tempolimit ablehnen, sperren sich gegen eine Aufhebung des Tanzverbots am Karfreitag und haben in NRW die Regelung erlassen, dass Bäcker an Pfingstmontag geschlossen haben müssen. Verbotsparteien sind immer die anderen. Diese ermüdende Polemik sollten wir uns sparen.