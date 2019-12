Neujahrsansprache der Kanzlerin : „Menschenmögliches gegen Erderwärmung tun“

Berlin In ihrer Neujahrsansprache warnt die Kanzlerin vor den Folgen des Klimawandels für Kinder und Enkel. Die 20er Jahre könnten aber gute Jahre werden, „wenn wir uns offen und entschlossen auf Neues einlassen“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrer Neujahrsansprache die Bürger aufgefordert, mit Mut und Hartnäckigkeit „alles Menschenmögliche“ gegen die Erderwärmung zu unternehmen. „Die Erwärmung unserer Erde ist real. Sie ist bedrohlich. Sie und die aus der Erderwärmung erwachsenden Krisen sind von Menschen verursacht“, sagte Merkel laut vorab verbreitetem Redemanuskript. Darin bekennt sie sich als Politikerin auch für mögliche Fehler verantwortlich, die die junge Generation – und nicht deren Großeltern – zu spüren bekämen. Merkel sagte: „Und es stimmt ja auch: Ich bin mit meinen 65 Jahren in einem Alter, in dem ich persönlich nicht mehr alle Folgen des Klimawandels erleben werde, die sich einstellen würden, wenn die Politik nicht handelte.“ Es seien die Kinder und Enkel, die mit den Folgen dessen leben müssten, was die gegenwärtig Verantwortlichen täten oder unterließen.