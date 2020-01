Pläne für 2020 : Wolfgang Bosbach will gerne Opa werden und hat eine Tochter dafür im Auge

Köln Seit seinem Rückzug aus der Politik ist Wolfgang Bosbach öfters zuhause bei seiner Familie. Für das neue Jahr hat er einen besonderen Wunsch: Er will Opa werden. Eine seiner drei Töchter hat er auch unter „Verdacht“.

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach will im neuen Jahr Opa werden. „Ganz klar: Großvater werden!“, sagte der 67-Jährige der Zeitung „Welt“ auf die Frage, was er sich für 2020 wünsche. Auf die Frage, bei welcher seiner drei Töchter die Chancen am besten stünden, meinte er: „Ich tippe mal auf Viktoria, unsere Jüngste. Die hat sich in diesem Jahr verlobt und heiratet im Mai.“ Vor einiger Zeit habe Viktoria, die bald als letzte seiner Töchter von zu Hause ausziehe, ein Praktikum in einer Entbindungsstation gemacht. „Davon war sie so begeistert, dass ich denke: 2020 könnte es so weit sein.“