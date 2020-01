Kostenpflichtiger Inhalt: Kartellamts-Chef will an die Daten der Digitalkonzerne : „Facebook missbraucht seine Stellung“

Andreas Mundt ist der oberste Wächter des Wettbewerbs in Deutschland. Foto: imago

Düsseldorf Andreas Mundt will große Digitalkonzerne wie Facebook härter regulieren. Nachrichten bei Whatsapp sollten auch an andere Dienste verschickt werden können. RWE droht er mit scharfen Kontrollen. Gegen Krankenhaus-Fusionen in NRW hat er dagegen keine Bedenken.