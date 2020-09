Giftanschlag auf Nawalny : Internationaler Druck auf Russland wächst

Berlin/Moskau/Paris/Washington Moskau weist weiterhin Vorwürfe zur Vergiftung von Alexej Nawalny zurück. Die G7-Staaten fordern von Russland die schnellstmögliche Aufklärung des Anschlags. US-Abgeordnete streben eine eigene Untersuchung an.

Nach der Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny wächst der internationale Druck auf Russland, den Fall aufzuklären. Die G7-Staaten verurteilten den Giftanschlag am Abend auf Schärfste. „Dieser Anschlag auf den Oppositionsführer Nawalny ist ein weiterer schwerer Schlag für die Demokratie und den politischen Pluralismus in Russland“, hieß es in einer vom Auswärtigen Amt in Berlin verbreiteten Mitteilung der Außenminister der sieben führenden Wirtschaftsmächte. Man werde genau verfolgen, wie Russland auf die internationalen Aufforderungen reagiere, sich zu der Vergiftung Nawalnys zu erklären, hieß es.

Nawalny, einer der schärfsten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin, war am 20. August auf einem Inlandsflug in Russland ins Koma gefallen und nach Erstbehandlung in Sibirien auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt worden. Die Bundesregierung hält es nach Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr für zweifelsfrei erwiesen, dass Nawalny mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet wurde. Unterstützer Nawalnys vermuten Moskau hinter der Tat. Am Montag wurde bekannt, dass der 44-Jährige nach mehr als zwei Wochen wieder aus dem Koma geholt wurde.