US-Streitkräfte : Trump will weiteren Truppenabzug aus Irak und Afghanistan verkünden

Trump will weiteren Truppenabzug aus Irak und Afghanistan verkünden

Washington US-Präsident Donald Trump treibt den Truppenabzug im Nahen und Mittleren Osten voran. Dahinter steckt vermutlich eines seiner früheren Wahlversprechen.

US-Präsident Donald Trump will in den kommenden Tagen den Abzug weiterer Truppen aus dem Irak und Afghanistan verkünden. Dies teilte am Dienstag ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter mit, ohne nähere Angaben zu dem Truppenabzug zu machen.