Der Ukraine-Krieg vor Gericht : Eine Anklageschrift gegen Putin

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat offizielle Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der von Russland angegriffenen Ukraine eingeleitet. Foto: dpa/Peter Dejong

Analyse Den Haag/Düsseldorf Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ermittelt gegen den russischen Präsidenten. Wie eine Anklageschrift aussehen könnte.

Der Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine hat nicht nur die Menschen in der Welt erschüttert, sondern auch die Grundlagen des Völkerrechts infrage gestellt. Allerdings beruht die internationale Ordnung auf dem guten Willen der mächtigsten Staaten, die Regeln auch einzuhalten. Ist dies nicht der Fall wie bei der russischen Invasion, wird schnell deutlich, dass eine solche Ordnung auf einem „schwachen“ Recht beruht, wie Jura-Professor Markus Krajewski zu bedenken gibt, der an der Universität Erlangen-Nürnberg Völkerrecht lehrt. Denn es fehlt ein zentrales Durchsetzungsorgan – wie etwa ein Staat mit einer polizeilichen Vollzugsbehörde.

Trotzdem ist die internationale Rechtsgemeinschaft nicht untätig geblieben. Die Ukraine will vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag prüfen lassen, ob Russland den Vorwurf des Genozids unrechtmäßig als Begründung für den Angriff verwendet hat. Ist das der Fall, gäbe es für die Invasion keinerlei rechtliche Grundlage. Und gleichzeitig wirft Kiew dem Kreml vor, selbst einen Völkermord gegen die Ukraine zu planen.

Info Die obersten Gerichte des Völkerrechts Internationaler Gerichtshof (IGH) Das Tribunal mit Sitz im Friedenspalast von Den Haag ist das höchste Rechtssprechungsorgan der Vereinten Nationen. Es kann aber nicht einfach von den Mitgliedsstaaten angerufen werden, sondern nur in begründeten Fällen. Das ist dann der Fall, wenn ein Land eine einseitige Unterwerfungserklärung abgegeben hat (was weder für die Ukraine noch für Russland zutrifft) oder es sich um einen Streitfall in einem völkerrechtlichen Vertrag handelt. Die Ukraine hat den IGH angerufen unter Bezug auf die Völkermordkonvention von 1948. Internationaler Strafgerichtshof Dieses Tribunal hat gleichfalls den Sitz in Den Haag und urteilt bei Angriffskrieg, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Es ermittelt gegen einzelne Personen. Russland hat das Gerichts nicht anerkannt, die Ukraine hat sich dagegen 2014 den Sprüchen des Gerichts unterworfen. Vor diesem Tribunal könnte Putin angeklagt werden.

Zugleich leitet der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Karim Khan, ein Ermittlungsverfahren gegen Kreml-Herrscher Putin ein. Anders als der IGH, der nur für Konflikte zwischen Staaten zuständig ist, urteilt der Strafgerichtshof über Personen. Was also könnte Putin persönlich zur Last gelegt werden?

Angriffskrieg

In der Öffentlichkeit wird dieser Punkt am stärksten diskutiert. Ähnlich wie der deutsche Diktator Adolf Hitler 1939 in Polen hat demnach auch Putin den souveränen Staat Ukraine ohne Grund überfallen. In den Nürnberger Prozessen zu den Verbrechen der Nazis war die Entfesselung eines Angriffskriegs einer der zentralen Anklagepunkte. Er gilt als das schwerste Verbrechen im internationalen Völkerrecht. Der Haager Strafgerichtshof hat allerdings erst seit 2018 das Recht, hier zu ermitteln. Und im Fall Putins kommt der Vorwurf überraschenderweise nicht zur Anwendung. „Ein Angriffskrieg kann auf Basis des Statuts über den Internationalen Strafgerichtshof nur auf Antrag des UN-Sicherheitsrats oder mit Zustimmung des Staates, dem die Aggression vorgeworfen wird, behandelt werden“, macht Professor Andreas Müller klar, ein Experte für Völkerrecht und internationales Recht an der Universität Innsbruck. Eine Anklage würde also nur greifen, wenn der UN-Sicherheitsrat den Fall mit dem Beschuldigten Putin nach Den Haag überweisen würde. Das dürfte aber am Veto Moskaus im Sicherheitsrat scheitern. Und dass der Aggressorstaat Russland zustimmt, dass sein Präsident vor Gericht kommt, ist gleichfalls auszuschließen. So unfassbar es klingt: Eine völkerrechtliche Handhabe gegen Putin auf diesem Gebiet gibt es offensichtlich nicht. Etliche Experten beklagen diese Lücke im Völkerstrafrecht.

Kriegsverbrechen

Hier sieht es schon besser aus im Hinblick auf mögliche Anklagepunkte. „Strafbar sind unterschiedslose Angriffe auf Ziele, die sowohl militärische wie zivile Bedeutung haben“, meint der Erlanger Völkerrechtsprofessor Krajewski. So könnten die Ermittler den Raketenangriff auf den Kiewer Bahnhof als Beispiel für ein Kriegsverbrechen heranziehen, wobei allerdings hier die Gesamtzahl der Opfer unklar blieb. Nach ukrainischen Angaben gab es auch gezielte Angriffe auf eine Entbindungsstation und eine Schule in der Stadt Mariupul. Insgesamt sollen nach Behördenangaben dort rund 130 Menschen bei den Bombardements verletzt worden sein. Auch das würde ein Kriegsverbrechen darstellen, wenn es sich um ein absichtliches Vorgehen gehandelt hat. Hinzukommen Meldungen und Bilder über wahllose Angriffe auf Wohnviertel in der zweitgrößten Stadt Charkiw. Dabei seien mindestens 34 Zivilisten getötet und zahlreiche Menschen verletzt worden, heißt es vom dortigen regionalen Zivilschutz. Allen diesen Aktionen muss der Chefermittler in Den Haag nachgehen.

Ein weiterer Punkt für mögliche Kriegsverbrechen ist der Einsatz verbotener Waffen. Die Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch berichten von der Verwendung von international geächteten Streubomben in Charkiw, die ukrainische Botschafterin in den USA, Oksana Markarowa, gar von Vakuumbomben, die durch ein besonderes Verfahren massiven Unterdruck erzeugen und die Lungen von Zivilisten zerfetzen können. Der Völkerrechtsexperte Krajewski schließt daraus: „Auch der Einsatz von verbotener Munition wäre ein möglicher Anklagepunkt.“

Die Liste könnte vermutlich länger werden, wenn die Härte des Krieges weiter zunimmt. „Der Wille zur Eroberung ist so stark, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass die Motivation und die Moral der Verteidiger durch gezielte Kriegsverbrechen untergraben werden soll“, vermutet der Innsbrucker Rechtsprofessor Müller. Die Russen dementieren allerdings solche Berichte. Vor Gericht könnte sich ein Angeklagter Putin auch bei klaren Beweisen für solche Aktionen damit herausreden, dass er nicht den Befehl dazu gegeben habe. Damit wird er aber nicht durchkommen, wenn sich solche Vorfälle häufen. Denn dann wäre er als Oberkommandierender der Invasionsarmee auch verantwortlich für die gesamte Kriegführung.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord

Beide Seiten werfen sich diese schwersten Delikte vor. Doch dafür gibt es nach derzeitiger Lage keine Anzeichen. Nach Meinung des Völkerrechtsexperten Müller wären „koordinierte Angriffe gegen die Zivilbevölkerung ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Soweit wollen aber die meisten westlichen Quellen über den Krieg in der Ukraine derzeit nicht gehen.

Aussichten auf ein Verfahren