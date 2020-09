Nach Verschwinden in Belarus : Widersprüchliche Meldungen zu Oppositionspolitikerin Kolesnikowa

Nach Verschwinden in Belarus

Minsk Nach dem Verschwinden der Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa in Belarus gibt es unterschiedliche Meldungen über ihren Verbleib. Der Grenzschutz hat ihre Festnahme bestätigt. Zuvor hieß es noch, sie sei in die Ukraine ausgereist.

Die 38-Jährige ist eine der wichtigsten Anführerinnen der Proteste gegen den autokratischen Staatschef Alexander Lukaschenko. Sie habe in der Nacht versucht, die Grenze zu überqueren, teilten die belarussischen Grenzschutzbehörden der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit. „Kolesnikowa ist derzeit in Gewahrsam“, sagte ein Sprecher des Grenzschutzes.