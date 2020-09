Kostenpflichtiger Inhalt: Analyse zu Nord Stream 2 : Pipeline in schweren Gewässern

Analyse Der Fall Nawalny hat in Berlin nun doch Zweifel am Weiterbau der Gasleitung Nord Stream 2 ausgelöst. In der Regierung sind erste kleinere Absetzbewegungen zu erkennen. Der Stopp hätte weitreichende wirtschaftliche Folgen.