Schweigegeld-Prozess gegen Trump Herausgeber von Skandalblatt sagt aus

Demnach wurden im Wahljahr 2016 Überweisungen in Höhe von 150.000 Dollar getätigt, um McDougals Geschichte abzufangen und die Berichterstattung zu verhindern. Pecker sprach dabei von „catch and kill“, auf deutsch: „fangen und töten“. Die „catch and kill“-Strategie steht im Mittelpunkt des Falls: Trump wird vorgeworfen, das Schweigen von Menschen mit möglicherweise schädlichen Informationen gekauft zu haben - mit dem größeren Ziel, so die Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 zu beeinflussen.