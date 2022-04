Teilnehmer, Sendetermine, Stream : Alle Infos zur RTL-Show „Bauer sucht Frau“ 2022 auf einen Blick

Düsseldorf Es geht wieder los: 16 einsame Landwirte und eine Bäuerin sind in „Bauer sucht Frau“ 2022 auf der Suche nach der Liebe. Was erwartet die Zuschauer in dieser Staffel sonst noch? Alle Infos im Überblick.

Schon zum 18. Mal nimmt Inka Bause das Liebesglück 17 einsamer Landwirte und Landwirtinnen in die Hand.

Worum geht es bei „Bauer sucht Frau“?

In den neuen Folgen der RTL_Kuppelsendung begleitet die Show Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta und 16 Bauern, die sich in diesem Jahr auf die romantische Suche nach der großen Liebe einlassen. Sicher ist: Ob Rinderzüchter, Milchbauer oder Pferdewirtschaftsmeisterin: Sie alle hoffen, bei „Bauer sucht Frau“ endlich von Amors Pfeil getroffen zu werden. Wer sind die 17 einsamen Herzen, die bei der RTL-Show in diesem Jahr auf die große Liebe hoffen?

Das sind die Teilnehmer von „Bauer sucht Frau“

Fleckviehzüchter Michael K. (27, Bergisches Land): Er sucht Frau oder Mann: „Ich suche einen Menschen, mit dem ich ganz viel Spaß haben kann und der mit mir alt werden möchte.“

Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta (32, Nordbaden): Ihr Zukünftiger sollte „aktiv ist wie ich, mir aber auch eine starke Schulter zum Anlehnen bietet.“

Viehwirt Theo (58, Eifel): Seine Traumfrau wünscht er sich „ein bisschen flott und spontan. Sie soll gern was unternehmen, ehrlich sein und verlässlich.“

Milchbauer Arne (30, Niedersachsen): Er sucht eine Frau, die sein Interesse an der Landwirtschaft und der Käserei teilt.

Schweinebauer Christian (39, Landkreis Osnabrück): Er will mit seiner Zukünftigen „endlich mal wieder kuscheln und Zweisamkeit genießen.“

Ackerbauer Dennis (28, Wetterau): Könnte er seine Traumfrau backen, sollte sie vor allem offen sein. Denn Dennis ist „schon etwas schüchtern am Anfang“.

Hobbybauer Erik (30 Orlatal): Er weiß ziemlich genau was er will: „Eine Frau mit ein paar Rundungen, eher der natürliche Typ, der zum Lachen nicht in den Keller geht“.

Milchbauer Gottfried (63, Schwarzwald): Sucht seine große Liebe: „Ich habe Sehnsucht nach Geborgenheit und Nähe. Dass endlich wieder Leben auf dem Hof ist, das wünsche ich mir.“

Ammenkuhhalter Jörg (48, Vogelsberg): Er vermisst „die Zweisamkeit, dass man zusammen etwas unternimmt und gemeinsam Spaß hat.“

Rindermastwirt Maik (30, Schleswig-Holstein): Seine Zukünftige sollte „endlich ein bisschen Schwung und Pep auf den Hof und in mein Leben bringen“.

Mutterkuhhalter Mario (45, Hessen): Er wünscht sich eine Frau, die „das Leben nicht so ernst nimmt, auch mal einen Spruch macht“.





Biobauer Martin (56, Bayern): Mit seiner Zukünftigen hofft er wieder auf mehr „gemeinsame Dinge erleben, Ausflüge machen, die Arbeit hinter sich lassen.“

Jungbauer Max (26, Rheinland-Pfalz): Der schüchterne Jungbauer hatte noch nie eine Beziehung. Daher möchte er „mit meiner ersten Beziehung auch alt werden.“

Rinderhalter Michael N. (51, Niedersachsen): Er hofft auf eine emotionale Frau an seiner Seite. „Ich mag es, wenn Menschen Gefühle zeigen und sich nicht verstecken.“

Rinderzüchter Steffen (43, Brandenburg): Schätzt Verlässlichkeit, Treue, gemeinsame Unternehmungen und die Backkünste einer Frau. „Mein Opa war schon leidenschaftlicher Kuchenesser, mein Vater auch und ich bin es eben auch.“

Schafhalter Tade (25, Nordfriesland): Er wünscht sich „eine ganz normale natürliche Frau, mit der ich zusammen den Hof weiterführen kann.“

Pferdewirt Ulf (31, Pinneberg): Nach drei Jahren Single-Dasein wünscht sich Ulf „eine Herzensfrau, die mit mir das gemeinsame Leben auf dem Ponyhof genießen möchte.“

Wann ist der Starttermin für „Bauer sucht Frau“?

Der Starttermin für „Bauer sucht Frau“ ist noch nicht bekannt.

Sendetermine von „Bauer sucht Frau“ 2022

Die genauen Sendetermine werden von RTL noch bekannt gegeben.

Wo wird „Bauer sucht Frau“ im TV und Stream übertragen?

„Bauer sucht Frau“ wird auf dem Privatsender RTL ausgestrahlt. Die einzelnen Folgen gibt es zudem in der Mediathek des Streaming-Anbieters RTL+.

