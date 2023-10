19. Staffel der RTL-Dating-Show “Bauer sucht Frau“ – warum drei Kandidaten nicht mehr dabei sind

Andere Gründe können auch redaktionellen Ursprungs sein. Bei den Staffeln gäbe es keine festgelegte Anzahl an Kandidaten. In den ersten Staffeln waren es zum Beispiel nur sechs bis acht, später auch schon mal vierzehn Landwirte. Von der Vorstellung bis zum Beginn der Staffel mit dem Scheunenfest könne sich immer noch was ändern. Nun sind es in der 19. Ausgabe also zwölf Bäuerinnen und Bauern, die große Liebe suchen. Mehr Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten erfahren sie hier.