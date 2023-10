Neue „Tagesthemen“-Moderatorin Darum beneidet Jessy Wellmer das „Heute Journal“ im ZDF

Wenn Fußball die schönste Nebensache der Welt ist, dann könnte man sagen: In den Nachrichten geht es um sehr viele Hauptsachen – und die sind nicht immer schön. Das macht sich natürlich auch bei Ton und Sprache der Moderationen bemerkbar. Bei den „Tagesthemen“ schreiben wir Moderationen bis sehr kurz vor der Sendung. Das ist alles hochaktuell an die Nachricht-en-Entwicklung angepasst. Bei der „Sportschau“ hingegen sind viele Moderationen schon während der Woche entstanden. Die eigentliche Nachricht – Spielverlauf und Ergebnis – gehört ja in den Spielbericht. Im Moderationsstil gibt es auch große Unterschiede: Im „Sportschau“-Studio steht man als ganze Person, mit viel Gestik und Mimik, man ist quasi Teil der Kulisse. Meine Rolle in den „Tagesthemen“ wird sicher reduzierter sein.