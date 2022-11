St. Martin in Kempen : Lichtermeer auf dem Buttermarkt

Kempen Mit ihren selbst gebastelten Fackeln zogen die Kindergartenkinder aus Kempen am Mittwochabend durch die Altstadt und tauchten nicht nur die Gassen, sondern zum Abschluss auch den Buttermarkt in ein fröhlich-buntes Lichtermeer.

Am Donnerstag, 10. November, folgen die Größeren: Dann ziehen die Schulkinder ab 17.15 Uhr durch die Innenstadt, bevor an der Kempener Burg das große Feuerwerk entzündet wird.

Wer wissen möchte, wie der Zug am Donnerstag zieht, findet hier weitere Infos. Und was in den Martinstüten, in Kempen „Blo-ese“ genannt, drin ist, lesen Sie Kostenpflichtiger Inhalt hier.