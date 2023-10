Weltstar angekündigt Thomas Gottschalk verrät erste „Wetten, dass..?“-Gäste

Dann führt Gottschalk aus: „Die singen zusammen, irgendeine Reminiszenz an 100 Jahre ‚Atemlos’ – oder waren's erst zehn?“ Offiziell gab es vom ZDF am Mittwoch zu den Gästen am 25. November noch keine Details. Fischer ist die erfolgreichste Sängerin im deutschsprachigen Raum, David gilt als Rap-Königin, ist derzeit auch als Coach bei der Castingshow „The Voice of Germany“ dabei.