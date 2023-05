19. Staffel der Kuppelshow Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei „Bauer sucht Frau“ 2023

Seit Jahren ist sie eine Institution im Fernsehen und besorgt dem TV-Sender RTL jedes Mal aufs Neue hohe Einschaltquoten. Am Pfingstmontag, 29. Mai um 20.15 Uhr läuft bereits die 19. Ausgabe der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ an. Das Erfolgskonzept ist auch diesmal: Einsame Landwirte und Landwirtinnen, die kräftig zupacken können und erfolgreich ihre Höfe führen, in Sachen Liebe allerdings nicht allzu viel Glück hatten, dabei zu helfen, das große Liebesglück zu finden. Ein Partner oder eine Partnerin, die ihre Leidenschaft für die Natur teilt und sich ein gemeinsames Leben zwischen Tieren und Acker vorstellen kann. Diesmal nehmen zwölf Kandidaten und drei Kandidatinnen aus ganz Deutschland an der Kuppelshow teil. Noch hat der Sender RTL nicht alle Kandidaten bekannt gegeben. Die ersten fünf Kandidatinnen und Kandidaten stellen wir Ihnen hier vor.