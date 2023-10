Bettina Böttingers letzter „Kölner Treff“ „Das ist ein großer Schatz, den ich mitnehme“

Moderatorin Bettina Böttinger sieht ihrer letzten „Kölner Treff“-Sendung nach eigenen Angaben „mit bester Laune“ entgegen. „Ich bin ganz sicher, dass es einfach toll wird. Selbstbestimmt zu gehen, gibt mir ein Gefühl von Freiheit“, sagte die 67-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. An diesem Freitag ist die Journalistin nach 17 Jahren zum letzten Mal in der WDR-Talkshow zu sehen (WDR-Fernsehen, 22.00 Uhr).