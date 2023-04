Hanf, Marihuana & Co. Cannabis-Legalisierung in Deutschland – die Vorteile und Nachteile

In den Vereinigten Staaten geht der Trend in Richtung Legalisierung der Droge. Seit 2012 erlauben immer mehr Staaten das legale Kiffen. Begonnen mit Colorado und Washington, ging es weiter mit den Städten Portland, Ferndale und Lansing. Seit 2014 ist der Privatkonsum auch im kalten Alaska erlaubt. 2016 folgten Kalifornien, Nevada, Maine und Massachusetts. In mehr als 20 Staaten ist Cannabis mittlerweile legal. In vielen anderen US-amerikanischen Staaten hingegen ist Cannabis wie in Deutschland rezeptpflichtig und kann nur als Medizin legal konsumiert werden. Kanada legalisierte im Oktober 2018 den Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis für Erwachsene.