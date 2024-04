Wünsche nach Verbot werden laut Neusser Schützenfest soll kein Kifferfest werden

Die Ansage war eindeutig: Rauchen nur in ausgewiesenen Zonen außerhalb des Festzeltes erlaubt – und auch da ist Kiffen verboten. Mit diesem Hinweis gab Torsten Klein, Geschäftsführer der Further St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, beim Königsehrenabend am Samstag die Marschroute für alle Schützenfestveranstaltungen vor. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden“, sagt Klein, „und wir werden das Verbot auch durchsetzen“.