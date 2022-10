Vereinigte Staaten von Amerika

Für die medizinische Verwendung ist Cannabis in 37 von insgesamt 50 Bundestaaten in den USA legalisiert. Zudem gilt der Freizeitgebrauch für Personen ab 21 Jahren in 19 Bundesstaaten als legal. Den Anfang machte 2012 Colorado, nun gehören auch Alaska, Arizona, Connecticut, Colorado, Illinois, Kalifornien, Oregon, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Rhode Island, Vermont, Virginia und Washington dazu.

Zudem kündigte Präsident Joe Biden Anfang Oktober 2022 die ersten Schritte zur Entkriminalisierung des Besitzes in den Vereingten Staaten an. Gleichzeitig mit der Begnadigung der wegen Marihuanabesitzes Verurteilten kündigte er an, dass seine Regierung eine Neueinstufung der Substanz anstreben werde, um sie von der Liste der gefährlichsten Substanzen zu streichen.