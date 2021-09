Cannabis-Anbau – wie man Hanf züchtet und wann das legal ist

<h2>10. Welche Strafen drohen bei illegalem Cannabis-Anbau?</h2>

Wer nicht in einem Land lebt, in dem der Cannabis-Anbau legal ist, und nicht über eine Sondergenehmigung verfügt, riskiert mit dem Anbau von Cannabis eine Gefängnisstrafe. Entscheidend für das Strafmaß ist, wie viele THC-haltige Pflanzen sichergestellt werden. Überschreitet die Anbaumenge bestimmte Mengen an THC, was in der Blüte weniger Hanfpflanzen schnell passieren kann, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

