Handel in Langenfeld Cannabis-Bar eröffnet in der City

Langenfeld · Marcel Burian will in seinem zukünftigen Café an der Solinger Straße Hanf als Heil- und Genussmittel in vielen Formen anbieten. Man kann ihn rauchen, lutschen, als Öl einnehmen, in Kuchen und Nudeln veraerbeiten oder als Streukäse essen.

29.12.2023 , 12:00 Uhr

Marcel Burian bietet in seiner Cannabar an der Solinger Straße Hanfprodukte an, die heilen sollen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Isabel Klaas