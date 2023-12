Ansturm auf Feuerwerk im Kreis Kleve Geschäfte öffnen in der Nacht – Polizeikontrollen und Straßenordner

Die Anlaufstelle schlechthin mit Blick auf Feuerwerk ist neben den Discountern seit jeher das Kranenburger Dorf Wyler. Auf der Hauptstraße staute sich am Donnerstag der Verkehr. Verkehrsregler waren damit beschäftigt, für Ordnung zu sorgen, Kunden darauf hinzuweisen, dass nicht am Straßenrand geparkt werden darf. Zum befürchteten Verkehrschaos kam es aber nicht. Die einzige Verkaufsstelle im Ort ist in diesem Jahr ProPyro-Vuurwerk. Ein anderes Geschäft nur wenige Hundert Meter weiter im ehemaligen Teppichhandel bekam für einen „Bunker“ (statt eines Überseecontainers) in der Halle, aus dem heraus das Feuerwerk verkauft werden sollte, keine Baugenehmigung von der Gemeinde. Eilverfahren blieben in letzter Minute erfolglos. So musste den Kunden abgesagt werden. Bei ProPyro war es umso voller, die Kunden mussten Wartezeiten in Kauf nehmen. „Wir sind von Veghel aus eine Stunde gefahren, da lassen wir uns von Wartezeiten doch nicht abschrecken“, sagte Max Thelen, der bereits im Internet Raketen vorbestellt hatte. Viele der Kunden sind junge Männer wie er und seine Freunde. „Das Feuerwerk ist so viel günstiger hier, und wir machen einfach einen schönen Ausflug draus.“