Freizeitpark, Trampolinhalle, Kino : Fünf Ausflugstipps mit dem Neun-Euro-Ticket

Der Freizeitpark Irrland in Kevelaer-Twisteden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Xanten/Rheinberg In der Region lässt sich einiges erleben. Wir haben fünf Vorschläge herausgesucht. Mit dem Neun-Euro-Ticket ist die Fahrt mit Bus und Bahn zu diesen Zielen billig. Aber ein Problem des Nahverkehrs bleibt: die lange Fahrzeit. Das Auto ist schneller.

Weiterleiten Drucken Von Tim Vohwinkel und Markus Werning

Das Neun-Euro-Ticket soll die Menschen dazu motivieren, mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Deshalb haben wir uns angesehen, ob es sich auch für Tagesausflüge in der Region nutzen lässt. Dafür haben wir mit der Fahrplanauskunft der Niag die Verbindungen zu verschiedenen Zielen in der Umgebung herausgesucht – jeweils von Rheinberg und Xanten aus. Die gute Nachricht ist, dass Kino, Trampolinhalle oder Freizeitpark auch mit Bus und Bahn erreichbar sind. Aber die Fahrt dauert zum Teil deutlich länger als mit dem Auto, und oft muss man zwischendurch umsteigen. Wen das nicht stört, der kommt auch mit dem Nahverkehr an und zahlt nur neun Euro.

Irrland Kevelaer

Das Irrland ist eine Bauernhof-Erlebnis-Oase mit mehr als 80 Spiel-, Lern- und Tobe-Attraktionen, die sich vorwiegend an Kinder im Grundschulalter richtet. Neben einem großen bespielbaren Flugplatz finden sich ein Streichelzoo, ein Labyrinth und ein großer Wasserspielplatz. Der Freizeitpark hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.irrland.de.

Fahrt mit Bus und Bahn Vom Rheinberger Bahnhof aus lässt sich das Irrland mit Bus und Bahn innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden erreichen, wie aus der Fahrplanauskunft der Niag hervorgeht. Gestartet wird zum Beispiel um 9.38 Uhr am Rheinberger Bahnhof, um mit der RB(31 bis zum Alpener Bahnhof zu fahren. Dort wartet man kurz auf die Busnummer 67, mit der man um 10.05 Uhr Richtung Gelderner Bahnhof fährt (Ankunft: 10.35 Uhr). Um 11.30 Uhr fährt man dann mit dem Schienenersatzverkehr zum Kevelaer Bahnhof, an dem man um 11.46 Uhr ankommt. Um 11.48 Uhr fährt die Buslinie 73 weiter in Richtung Weeze Flughafen – sie hält um 11.56 Uhr an der Haltestation Irrland.

Für den Weg von Xanten zum Irrland schlägt die Niag-Fahrplanauskunft zum Beispiel eine Abfahrt am Bahnhof um 10.10 Uhr vor: Man steigt in die Busnummer 36 Richtung Gelderner Bahnhof, wo man um 10.52 Uhr ankommt. Um 11.48 Uhr geht es mit der Buslinie 73 weiter in Richtung Weeze Flughafen – sie hält um 11.56 Uhr am Irrland.

Um zurückzukommen, kann man laut der Niag-Fahrplanauskunft zum Beispiel um 18.35 Uhr mit der Buslinie 73 vom Irrland bis zum Kevelaerer Bahnhof fahren, wo es um 18.46 Uhr mit dem Schienenersatzverkehr (für die RE10) weiter geht – zum Bahnhof in Geldern, wenn Rheinberg das Ziel ist. In Geldern fährt um 19.35 Uhr die Buslinie 67 weiter; mit ihr erreicht man um 20.03 Uhr Alpen und kann um 20.10 Uhr in die RB 31 steigen, um nach Rheinberg zu fahren (Ankunft: 20.18 Uhr). Wenn dagegen Xanten das Ziel ist, fährt man mit dem Schienenersatzverkehr von Kevelaer bis nach Kleve, steigt um 20.08 Uhr in die Buslinie 44 und erreicht den Xantener Bahnhof um 20.53 Uhr.

Fahrzeit-Vergleich Durch den Schienenersatzverkehr kann die Fahrt zurzeit etwas länger dauern, aber auch mit den regulären Bus- und Bahnverbindungen braucht man zwischen etwa zwei Stunden für die Strecke von Rheinberg oder Xanten zum Irrland oder umgekehrt, wie die Niag-Fahrplanauskunft zeigt. Laut der Google-Navigation legt das Auto die Strecken dagegen innerhalb von 30 Minuten zurück.

Der Tiergarten in Kleve. Foto: Tiergarten Kleve

Tiergarten Kleve

Im Tiergarten Kleve leben mehr als 300 Tiere aus 60 verschiedenen Arten und Rassen, von denen die meisten auch gefüttert werden dürfen (mit Futter aus dem Tierpark). Auf dem Gelände sind auch zwei Streichelzoos. Geöffnet hat der Tiergarten in der Sommersaison von 9 Uhr bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter https://tiergarten-kleve.de.

Fahrt mit Bus und Bahn Um vom Rheinberger Bahnhof zum Klever Tierpark zu kommen, kann man laut Niag-Fahrplanauskunft zum Beispiel mit der RB 31 um 11.38 in Richtung Xanten Bahnhof fahren. Dort hält der Zug um 11.55 Uhr. Um 12.02 Uhr geht es weiter mit der Buslinie 44, die um 12.44 Uhr den Bahnhof Kleve erreicht. Um 13.16 Uhr bringt einen die SB 58 zum Schützenhaus in Kleve, das um 13.21 Uhr erreicht wird – von dort sind es noch etwa acht Minuten Fußweg bis zum Tierpark.

Die Fahrt von Xanten zum Tierpark Kleve gleicht weitgehend der Strecke von Rheinberg. Startpunkt ist aber der Xantener Bahnhof – in unserem Beispiel beginnt die Fahrt also um 12.02 Uhr. Ankunft ist dann ebenfalls gegen 13.30 Uhr.

Da der Tiergarten um 18 Uhr schließt, sollte man für die Rückfahrt ungefähr um halb sechs vom Tiergarten in Richtung Schützenhaus laufen. Wie aus der Niag-Fahrplanauskunft hervorgeht, fährt dort um 17.37 Uhr die Buslinie SB 58 in Richtung Bahnhof Kleve. Um 18.08 Uhr geht es weiter mit der Buslinie 44 nach Xanten – Ankunft: 18.53 Uhr. Wer weiter nach Rheinberg fahren muss, kann um 19.01 Uhr die RB 31 nehmen und ist um 19.18 Uhr am Rheinberger Bahnhof.

Fahrzeit-Vergleich Mit Bus und Bahn braucht man etwa eine Stunde und 30 Minuten, um von Xanten zum Tierpark Kleve zu kommen – wer in Rheinberg startet, ist ungefähr eine Stunde und 45 Minuten unterwegs. Mit dem Auto dauert die Fahrt dagegen zwischen 35 und 45 Minuten.

Das Kino Hall of Fame in Kamp-Lintfort. Foto: Hall of Fame

Hall of Fame

Das Hall of Fame ist ein Kino in Kamp-Lintfort, das den Besuchern einen höheren Komfort bieten will – zum Beispiel mit Ledersesseln, breiteren Sitzflächen, gepolsterten Armlehnen und der neuen Abspieltechnik. Das Kino verzichtet auf lange Werbeblöcke vor den Filmen. Dadurch kann es nach eigenen Angaben etwa 50 Vorstellungen mehr pro Woche zeigen. Weitere Informationen unter https://kamp-lintfort.hall-of-fame.website.

Mit Bus und Bahn Um das Kino mit Bus und Bahn zu erreichen, kann man laut der Niag-Fahrplanauskunft zum Beispiel in Rheinberg um 13.12 Uhr am Bahnhof in die Buslinie 1 steigen und nach Kamp-Lintfort fahren. Um 13.33 Uhr erreicht man das Neue Rathaus. Von dort sind es etwa acht Minuten bis zum Kino. Von Xanten aus ist es ab Rheinberg derselbe Weg – um dorthin zu kommen, muss man allerdings entsprechend früh mit der RB 31 losfahren. Oder man nimmt die Regionalbahn um 13.01 Uhr, fährt mit ihr bis Moers (Ankunft 13.27 Uhr), steigt in die Buslinie 911 und fährt bis zum Neuen Rathaus in Kamp-Lintfort (Ankunft 14.07 Uhr). Von dort sind es sechs Minuten Fußweg bis zum Kino. Es gibt auch spätere Verbindungen.

Für die Rückfahrt nach Rheinberg kann man laut der Fahrplanauskunft der Niag zum Beispiel bis zum Neuen Rathaus in Kamp-Lintfort gehen und um 17.27 Uhr in die Buslinie 1 steigen – um 17.44 Uhr ist man dann am Bahnhof in Rheinberg. Wer weiter nach Xanten fahren muss, kann um 18.11 Uhr in die RB 31 steigen und ist um 18.34 Uhr am dortigen Bahnhof.

Fahrzeit-Vergleich Von Rheinberg aus kann man mit dem Bus innerhalb von knapp 30 Minuten am Kino sein, ohne umzusteigen. Das Auto ist in weniger als einer Viertelstunde angekommen. Von Xanten aus dauert die Fahrt mit Bus und Bahn länger: mehr als eine Stunde. Und man muss umsteigen. Mit dem Auto ist man dagegen in einer halben Stunde am Kino.

Die Trampolinhalle Superfly in Moers. Foto: Superfly

Superfly

Die Moerser Trampolinhalle Superfly ist mit 3000 Quadratmetern eine der größten in Deutschlands. Sie wirbt mit acht verschiedenen Sprungattraktionen und etlichen Trampolinen. Die Trampolinhalle steht an der Bismarckstraße 110 in Moers. In den Ferien hat sie täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Mehr Informationen gibt es auf https://superfly.de/moers.

Mit Bus und Bahn Laut der Niag-Fahrplanauskunft kann man zum Beispiel um 10.48 Uhr mit der RB 31 vom Rheinberger Bahnhof nach Moers fahren. Am Bahnhof steigt man in die Buslinie 4, sie hält um 10.40 Uhr an der Zwickauer Straße. Von dort sind es etwa acht Minuten bis zur Bismarckstraße 110 – der Anschrift der Trampolinhalle. Wer in Xanten startet, kann um 10.01 Uhr mit der RB 31 nach Moers fahren, dort ebenfalls in die Buslinie 4 umsteigen und dann auch von der Zwickauer Straße die letzten Meter zu Fuß gehen – dann sollte er um 10.48 Uhr ankommen.

Der Zeitpunkt der Rückfahrt hängt natürlich davon ab, wie lange man in der Trampolinhalle bleibt. Aber man kann zum Beispiel um kurz vor 17 Uhr losgehen, um 16.59 Uhr an der Jahnstraße in Moers in die Buslinie 4 steigen, bis zum Bahnhof fahren und in die RB 31 umsteigen – um 17.37 Uhr erreicht man dann den Bahnhof in Rheinberg, um 17.55 Uhr den Bahnhof in Xanten.

Fahrzeit-Vergleich Mit dem Auto dauert es von Rheinberg bis zum Superfly 19 Minuten, von Xanten circa 35 Minuten. Mit Bus und Bahn braucht man von Rheinberg bis zur Trampolinhalle rund 29 Minuten, von Xanten zirka 45 Minuten.

Der Terrassengarten im Kloster Kamp in Kamp-Lintfort: Er ist zu jeder Jahreszeit sehenswert. Foto: Andreas Krebs / Jana Bauch

Kloster Kamp

Das Kloster Kamp ist durch seine schönen und zahlreichen Gärten ein beliebtes Ausflugsziel. Das ungefähr 900 Jahre alte Kloster hat aber noch mehr zu bieten: zum Beispiel ein Museum mit einer Schatzkammer und eine wunderschöne Abtei. Zahlreiche Führungen werden angeboten. Weitere Informationen, auch zu den Öffnungszeiten, stehen auf der Homepage unter https://kloster-kamp.eu.

Fahrt mit Bus und Bahn Zuerst starten wir wieder in Rheinberg. Die Niag-Fahrplanauskunft schlägt zum Beispiel eine Verbindung vor, die um 10.12 Uhr startet – mit der Buslinie 1 geht es vom Bahnhof zum Neuen Rathaus in Kamp-Lintfort (Ankunft: 10.33 Uhr). Um 11.03 Uhr fährt die Buslinie 32 zum Bahnhof in Geldern, sie hält um 11.10 Uhr am Kloster Kamp in Kamp-Lintfort. Wer in Xanten startet, kann am Bahnhof um 10.10 Uhr in die Buslinie 36 steigen und bis zum Rathaus in Geldern fahren (Ankunft: 10.47 Uhr). Um 11.10 Uhr geht es mit der SB 30 weiter zum Duisburg er Hauptbahnhof. Diese Buslinie hält um 11.32 Uhr am Kloster Kamp.

Angenommen, man möchte dann am Nachmittag zurückfahren, schlägt die Niag-Fahrplanauskunft zum Beispiel eine Abfahrt um 16.32 Uhr am Kloster Kamp vor – mit der SB 30 geht es zunächst in Richtung Duisburg Hauptbahnhof, allerdings steigt man um 16.38 Uhr am Neuen Rathaus in Kamp-Lintfort aus. Von dort geht es um 17.27 Uhr weiter mit der Buslinie 1 nach Rheinberg, sie hält um 17.44 Uhr am dortigen Bahnhof. Für die Rückfahrt nach Xanten schlägt die Niag-Fahrplanauskunft zum Beispiel eine Verbindung vor, die um 16.16 Uhr am Kloster Kamp startet: Mit der SB 30 geht es zum Bahnhof in Geldern (Ankunft: 16.42 Uhr) und von dort weiter zu Fuß zum Rathaus. Die Buslinie 36 fährt dann um 17.13 Uhr bis nach Xanten zum Bahnhof (Ankunft: 17.53 Uhr).

Fahrzeit-Vergleich Für die Fahrt mit Bus und Bahn braucht man laut der Niag-Fahrplanauskunft 58 Minuten von Rheinberg zum Kloster Kamp; wer in Xanten startet, ist in einer Stunde und 22 Minuten am Ziel. Mit dem Auto geht es wieder schneller: Google rechnet für die Strecke von Rheinberg bis zum Kloster Kamp etwa 15 Minuten und von Xanten bis dorthin zirka 25 Minuten.

(RP)