„Wir tun alle unser Bestes“ : FZX verteidigt Öffnungszeiten des Naturbads

An den vergangenen heißen Tagen suchten viele Menschen im Naturbad an der Xantener Südsee eine Abkühlung. RP-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Eine Frau kritisierte, dass sie nach 17 Uhr nicht mehr ins Naturbad an der Xantener Südsee hineingelassen worden sei. Bürgermeister Thomas Görtz verwies auf die Öffnungszeiten und stellte sich vor die Mitarbeiter.

Bürgermeister Thomas Görtz hat Kritik an den Öffnungszeiten des Naturbads Xantener Südsee zurückgewiesen. Am Mittwoch habe es trotz der Belastung durch die Hitze und des Personalmangels bis 19 Uhr geöffnet und damit eine Stunde länger als sonst, schrieb er in einer Xantener Facebook-Gruppe. Die Behauptung, es habe schon vor 18 Uhr geschlossen, stimme also nicht. „Also, cool down, wir tun alle unser Bestes.“ Außerdem verwies er auf die Homepage des Freizeitzentrums Xanten (FZX), wo die Öffnungszeiten des Naturbads stehen. Demnach ist es täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Kassenschluss ist um 17 Uhr. Das FZX betreibt das Naturbad. Görtz ist einer der Geschäftsführer des Freizeitzentrums.